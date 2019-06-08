Мэрия Нягани больше не доверяет чиновнику, у которого жили проститутки

Мэрия Нягани сделала заявление об увольнении заместителя главы Виктора Мухина, который сдавал квартиру интим-салону. Г-н Мухин проходил свидетелем по делу об организации занятия проституцией. Когда уголовное дело было рассмотрено и был объявлен приговор, выяснилось, что чиновник не задекларировал доход от сдачи жилья – 275 тыс. рублей.
В мэрии Нягани в пятницу, 7 июня, после того, как скандал вышел на федеральный уровень, заявили, что они нашли нарушения антикоррупционного законодательства. Это случилось уже после того как прокуратура ХМАО сообщила, что проверит работу тех, кто в администрации отвечает за это направление.
«В ходе внутренней служебной проверки подтвердились факты нарушений законодательства при представлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год Манухина Виктора Вячеславовича. Муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия», – говорится в заявлении властей.
Исполняющим обязанности заместителя главы города, курирующим правовые вопросы, назначен Иванов Максим Владимирович.
Нягань, служба информации
Нягань. Другие новости 07.06.19
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