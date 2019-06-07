В Урае назначен новый прокурор – Антон Якименко. Приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка. Он переведен из Нижневартовска, где занимал должность заместителя городского прокурора. Об этом сообщают в прокуратуре ХМАО в пятницу, 7 июня 2019 года.

Согласно официальной справке, в 2008 году Якименко Антон Петрович окончил обучение в Уральской академии государственной службы. С 2009 года служит в прокуратуре Нижневартовска.

Работал в должностях прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления следственного комитета по ХМАО, заместителя Югорского межрайонного прокурора.

Прежний прокурор Урая Артем Майоров стал Ханты-Мансийским межрайонным прокурором.

фото – Антон Якименко. Прокуратура ХМАО

Урай, служба информации

Урай. Другие новости 07.06.19

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