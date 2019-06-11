Главный единоросс Пыть-Яха прокомментировал уход из думы депутата, который заявил о бардаке во власти

В Пыть-Яхе «Единая Россия» сделала заявление о политическом скандале в городской думе. Несколько депутатов сложили свои полномочия из-за претензий прокуратуры, отказалась от мандата глава фракции «Единая Россия», кроме того, ушла народная избранница, которая является фигурантом уголовного дела. Но, по версии председателя думы Александра Морозова, единороссы работают в плановом режиме. И.о. главы фракции назначен заместитель спикера думы Алексей Бятиков. В Пыть-Яхе будут назначены довыборы в многомандатном округе, откуда ушли депутаты.

Также г-н Морозов сделал заявление о том, что уход главы фракции депутата Екатерины Хиловой – это потеря для городской думы. Ранее она сообщила изданию «Юпорт»: «Я человек, который всегда был за справедливость. Все созывы в думе города я отдавалась работе полностью по совести и с душой. Я больше не могу и не хочу работать в таком ключе, когда во власти полный бардак. <...> Мне стыдно от того, что происходит сейчас в Пыть-Яхе. Мы обещали служить интересам народа, а сейчас все вокруг во лжи и непорядочности».

Спикер думы Морозов сказал после ее ухода следующее: «Я уверен, что мы не вправе строить домыслы о причинах принятия ею такого решения. К нему необходимо отнестись с должным уважением и пониманием». Его цитируют в пресс-службе «ЕР» ХМАО.

Три депутата уличены прокуратурой в представлении подложных дипломов. Это Марсель Тимганов, который уже написал заявление о сложении полномочий, а также Сергей Зайцев (экс-директор МАУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Пыть-Яха) и Дмитрий Авдеенко.

От мандата кроме указанных депутатов отказывается Светлана Якушева, которую подозревают в манипуляциях с деньгами на здравоохранение. Она является главврачом «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника». Якушева обвиняется в мошенничестве в сфере страхования. Согласно материалам прокуратуры ХМАО, она вносила в медкарты больных недостоверные сведения об оказании им стоматологических услуг. И таким образом нелегально получила из ТФОМС 150 тыс. рублей.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 10.06.19

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