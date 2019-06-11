В Нягани ищут молодого человека, который мог поджечь часовню

В Нягани в ночь на вторник, 11 июня 2019 года, горела часовня на улице Раикулова. Поскольку строение деревянное, оно пострадало достаточно сильно. Некоторые предметы сгорели полностью. Иконы закопчены. Есть подозрение, что объект подожгли. Существуют записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что возле часовни ходит молодой человек, затем он пробирается внутрь. Проходит буквально пару минут, и из часовни начинает валить дым.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС ХМАО, сообщение о возгорании к ним поступило в 05:27. «Первые пожарные подразделения прибыли в течение пяти минут. По прибытию наблюдалось сильное задымление и горение внутри здания. Возгорание было локализовано в 05:33, открытое горение ликвидировано в 05:38. Пострадавших нет», – говорится в сообщении спасателей.

Причина возгорания устанавливается органами дознания.

Фото и видеоматериалы с места ЧП разместил городской портал Nyagan.Life. На представленных снимках видно, что снаружи здание не пострадало, но внутри сильно повреждено. В полиции порталу сообщили, что ищут молодого человека, который ходил рядом с часовней перед возгоранием.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 11.06.19

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