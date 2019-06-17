Во время пожара из часовни Нягани похитили древнюю икону

Силовики сообщили, что во время пожара в часовне Нягани 11 июня 2019 года был похищен крест и старинные иконы. Полицейские нашли злоумышленника – в краже подозревается ранее судимый за имущественные преступления 22-летний местный житель.

Он рассказал правоохранителям, что проник в часовню с целью хищения пожертвований прихожан. Но денег там не было, поэтому он забрал иконы и деревянный крест. Поджог он совершил, чтобы скрыть следы кражи. Одна из икон – это образ преподобного Сергия Радонежского, ей насчитывается более 150 лет.

«Один из похищенных образов и крест сотрудники полиции обнаружили в ходе осмотра места происшествия. Как выяснилось, скрываясь, злоумышленник не заметил, как потерял часть украденного. Одну из икон подозреваемый спрятал недалеко в лесу», – рассказали в понедельник, 17 июня 2019 года, в пресс-службе МВД ХМАО.

В отношении мужчины возбуждено дело по части 2 ст. 158 УК – «кража». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога часовни. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Иконы и кресты уже возвратили часовне.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что в распоряжении силовиков была видеозапись, на которой запечатлен момент поджога и молодой человек, который это сделал.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 17.06.19

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