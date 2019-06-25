В Югре чиновники выложили в сеть фото убитого медведя, который «терроризировал» людей

В Урае был убит медведь, который несколько дней пугал жителей одного из садово-огороднических некоммерческих товариществ. Граждане обратились в Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО с просьбой произвести «вынужденный отстрел дикого зверя».

«Медведь в течении 4 дней «терроризировал» жителей 3 СОНТ г.Урай. Своими действиями хищник угрожал жизни и здоровью людей, нанося моральный и материальный ущерб, уничтожал домашних животных и разрушал строения», – согласились в Природнадзоре Югры. Совместно с сотрудниками Депнедр и охотниками был произведен отстрел дикого животного. Затем чиновники выложили фото убитого медведя на сайте и в соцсетях Природнадзора, чем возмутили югорчан.

«А просто отловить разве нельзя было? Жалко... Можно же было куда-то в глушь», – написала под постом Природнадзора Светлана Бордачева.

«Обязательно выставлять фото убитого вами медвежонка?», – спросил пользователь с ником Василий Алибабаевич.

Официальный представитель Природнадзора Югры по работе с обращениями пользователей в социальных сетях Ольга Кулакова ответила, что лично она никого не убивала и если людям не нравится фотография, то они могут пропустить этот пост.

«Эта информация для жителей товарищества, фотография служит подтверждением, что опасности нет», – написала Кулакова.

Фото – группа Природнадзор Югры ВКонтакте

Урай, служба информации

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