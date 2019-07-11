В Югре спасатели на вертолете отбили сторожа от медведя

Югорские спасатели отбили мужчину от медведя на базе рыбзавода. Накануне, 10 июля, в «Центроспас-Югория» поступило сообщение о том, что хищник пытается проникнуть в сторожку вблизи озера Шешьегатор (Ханты-Мансийский район).

Спасатели вместе с полицией вылетели на место ЧП на вертолете МИ-8МТ и эвакуировали сторожа – мужчину 1991 года рождения – в Ханты-Мансийск.

У себя на сайте югорские спасатели дают советы, как поступить, если встретился с медведем «лицом к лицу». Один из них звучит так: «Дайте понять медведю, что вы – человек. Говорите с медведем нормальным голосом».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.07.19

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