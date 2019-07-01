В Югре чиновники и полицейские освободили медведицу из ловушки (ФОТО)

В Югре сотрудники Природнадзора спасли медведицу от браконьеров. Зверь попал в ловушку примерно 6 км от поселка Агириш в Советском районе. Местные жители увидели медведя, запертого в железной клетке, и позвонили в полицию.

На место прибыли сотрудники Советского отдела Природнадзора Югры и ОМВД России по Советскому району.

«Медведица ориентировочно 4-х летнего возраста, весом около 200 кг находилась в запертой металлической клетке. Клетка представляет из себя ловушку, внутри клетки находилась металлическая бочка с привадой. Медведица зашла в клетку на запах привады, после чего, вероятно, дверь клетки захлопнулась», – сообщили в Природнадзоре. Там отметили, что ранее факты охоты на медведей аналогичным способом в Советском районе не выявлялись.

Клетку с медведицей отвезли на безопасное расстояние от населенного пункта. Животное выпустили на волю в 45 км от поселка Агириш.

Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение по ст.258 УК РФ. Жителей, обладающих какой-либо информацией о лице, изготовившем клетку или установившем ее в лесу, просят сообщить информацию в Советский отдел Природнадзора Югры по телефонам 3-34-02, 3-16-65 или 8952-692-6642.

Фото – сайт Природнадзора ХМАО

Советский район, служба информации

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