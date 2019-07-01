Мэр Югорска оказался крупным должником: он регулярно не платит за жилье

Глава Югорска Андрей Бородкин не платил за служебную квартиру. Об этом сообщил бывший оппозиционный депутат югорской думы Антон Пантин в понедельник, 1 июля 2019 года, на своей странице в «Фэйсбук». После этого глава города попытался объяснить природу своих долгов: г-н Бородкин заявил, что не знал, как правильно оплачивается жилье. По его собственному признанию, он «упустил нюанс». Любопытно, что в 2016 году у него также были долги, но приставы не нашли имущества у чиновника, за счет которых их можно было погасить.

Антон Пантин не только опубликовал информацию о долгах, но еще и приложил документ, который подтверждает его слова. «Глава Югорска Андрей Бородкин имеет задолженность по оплате соцнайма предоставленного ему служебного жилья – 40 тыс. рублей. То есть человек получает зарплату порядка 350 тыс. в месяц, задекларировал более четырех млн дохода за 2018 год, и при этом полтора года игнорирует плату за услугу... Доказательство – платежный документ из РКЦ Югорска», – написал г-н Пантин.

В пресс-службе мэрии сообщили, что не станут комментировать эту информацию, так как оплата служебного жилья – это личная жизнь мэра. Вместе с этим в соцсети «Вконтакте» спустя пару часов сам мэр Югорска Андрей Бородкин ответил на обвинения в неуплате. Он заявил, что не платил, так как ему было неизвестно, как происходит этот процесс. Мэр добавил, что как только он узнал о долге, сразу его погасил.

«Об этой ситуации мне стало известно буквально на прошлой неделе. Могу прокомментировать, что действительно я упустил нюанс о том, что начисление платы за найм жилья приходит по отдельному счету и платежному документу. При этом все приходящие в мой адрес платежные документы за коммунальные услуги я оплачивал своевременно. Сейчас я нахожусь в служебной командировке, но все задолженности я погасил еще до отъезда, соответственно никаких долгов за газ, свет, тепло и воду, включая и плату за найм жилого помещения, у меня нет», – заявил мэр.

Агентству «Новый День» удалось найти также информацию о том, что у главы города и в 2016 году были долги по платежам за «жилую площадь, коммунальные платежи». В конце 2016 года исполнительное производство было прекращено в связи с тем, что у должника на тот период не нашли имущества для взыскания долгов (основание – ст. 46 ч. 1 п. 4). На тот период г-н Бородкин работал в должности заместителя главы Югорска.

В июне 2019 года случился еще один скандал с жильем чиновников в ХМАО. Заместитель мэра Нягани Виктор Манухин сдавал квартиру проституткам и не декларировал доход от сдачи недвижимости в аренду. Эта информация была обнародована во время суда над организаторами интим-салона. После этого г-ну Манухину пришлось уйти с поста в мэрии.

Югорск, служба информации

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