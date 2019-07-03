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Среда, 3 июля 2019, 12:45 мск

Новости Югра

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В сеть попало видео резонансного убийства на парковке в Югре

В Югре 5 июля стартует судебный процесс над бывшим спортсменом Александром Дземешкевичем, который 9 мая убил знакомого мужчину у торгового комплекса «Гранд» в городе Советский.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), однако затем статью переквалифицировали на ст.105 ч.1 УК РФ («Убийство»).

В среду, 3 июля, в сеть было выложено видео драки между 29-летним Дземешкевичем и пострадавшим.

На видео видно, что погибший Константин Чухонцев не являлся зачинщиком конфликта и продолжительное время пытался избежать нападения со стороны агрессора. Однако спортсмену удалось повалить оппонента, он сел на мужчину и нанес ему около семи ударов по голове. Многочисленные свидетели вмешались слишком поздно. От полученных травм 36-летний Константин скончался. У него остались жена и дети.

«Огромная просьба отозваться двух девушек, свидетельниц. На видео они подходят к телу Константина и также помогали его грузить на машину «Скорой помощи». Ваши показания очень нужны. Может, кто-то их знает. Тел.: 89322534331», – обратился к очевидцам бывший депутат думы Югорска Антон Пантин, выложивший видео убийства на своей страничке в «Facebook».

Ранее трагедия активно обсуждалась в социальных сетях. Местные жители сообщали, что между двумя мужчинами был длительный конфликт. Несколько лет назад Александр ходил на свадьбу к родственникам жены Константина, где устроил драку. Жених взял ружье и выстрелил в ногу Александра. Конечность пришлось ампутировать.

«Александр Дземешкевич – тренер по спорту у инвалидов. Им он стал после того как сам потерял ногу по своей же глупости. Ранее у него была фамилия Марчук, после инцидента на свадьбе он поменял ее», – уточнил пользователь Александр Трандин в группе «ЧП Югорска и Советского района».

Спустя несколько лет после свадьбы нетрезвый Александр встретился с Константином в баре и тот, по словам очевидцев, якобы сказал, что «надо тебе отстрелить вторую ногу», за что и был убит.

Некоторые пользователи соцсетей писали, что это не первый случай агрессивного поведения со стороны Александра Дземешкевича. Якобы он ранее был судим и даже признан судом невменяемым.

Советский, служба информации

Советский. Другие новости 03.07.19

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