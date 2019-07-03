В сеть попало видео резонансного убийства на парковке в Югре

В Югре 5 июля стартует судебный процесс над бывшим спортсменом Александром Дземешкевичем, который 9 мая убил знакомого мужчину у торгового комплекса «Гранд» в городе Советский.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), однако затем статью переквалифицировали на ст.105 ч.1 УК РФ («Убийство»).

На видео видно, что погибший Константин Чухонцев не являлся зачинщиком конфликта и продолжительное время пытался избежать нападения со стороны агрессора. Однако спортсмену удалось повалить оппонента, он сел на мужчину и нанес ему около семи ударов по голове. Многочисленные свидетели вмешались слишком поздно. От полученных травм 36-летний Константин скончался. У него остались жена и дети.

«Огромная просьба отозваться двух девушек, свидетельниц. На видео они подходят к телу Константина и также помогали его грузить на машину «Скорой помощи». Ваши показания очень нужны. Может, кто-то их знает. Тел.: 89322534331», – обратился к очевидцам бывший депутат думы Югорска Антон Пантин, выложивший видео убийства на своей страничке в «Facebook».

Ранее трагедия активно обсуждалась в социальных сетях. Местные жители сообщали, что между двумя мужчинами был длительный конфликт. Несколько лет назад Александр ходил на свадьбу к родственникам жены Константина, где устроил драку. Жених взял ружье и выстрелил в ногу Александра. Конечность пришлось ампутировать.

«Александр Дземешкевич – тренер по спорту у инвалидов. Им он стал после того как сам потерял ногу по своей же глупости. Ранее у него была фамилия Марчук, после инцидента на свадьбе он поменял ее», – уточнил пользователь Александр Трандин в группе «ЧП Югорска и Советского района».

Спустя несколько лет после свадьбы нетрезвый Александр встретился с Константином в баре и тот, по словам очевидцев, якобы сказал, что «надо тебе отстрелить вторую ногу», за что и был убит.

Некоторые пользователи соцсетей писали, что это не первый случай агрессивного поведения со стороны Александра Дземешкевича. Якобы он ранее был судим и даже признан судом невменяемым.

Советский, служба информации

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