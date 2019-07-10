В Югре подростки нашли банковскую карту и потратили деньги на онлайн игру

В Пыть-Яхе подростки нашли чужую банковскую карту и сняли с нее 68 тыс. рублей. Два мальчика 15-ти и 10-ти лет оплатили онлайн игру на сумму 10 тысяч рублей, еще 58 тысяч рублей и положили на свой электронный кошелек.

Силовики без проблем нашли подростков и, хотя родители уже возместили потерпевшему ущерб в полном объеме, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении старшего мальчика по ст. 158 УК РФ (кража).

«В отношении 10-летнего мальчика решается вопрос о постановке на учет в органы системы профилактики, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

В управлении отметили, что всего 2018-2019 годах уголовные дела по аналогичным фактам были возбуждены в отношении 10 несовершеннолетних жителей округа. Такие преступления выявлены в Излучинске, Сургуте, Нижневартовске, Советском районе.

Так, к примеру, в августе прошлого года в Нижневартовске подросток нашел на улице чужую банковскую карту и потратил в магазине 4 тыс. рублей. Он купил энергетики, чипсы, сладости, газировку, которыми в течение вечера угощал друзей.

Пыть-Ях, служба информации

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