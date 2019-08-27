В Югре будут судить подростка, который украл деньги на онлайн-игры

В Югре будут судить 15-летнего подростка, который потратил деньги с чужой банковской карты. Карту юный житель Пыть-Яха нашел на улице и вместе с 10-летним другом потратил 10 тысяч на онлайн-игру. Еще 58 тысяч рублей мальчики положили на свой электронный кошелек.

В отношении старшего подростка возбудили уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), 10-летнего соучастника поставили на учет в органы системы профилактики.

Родители детей возместили потерпевшему ущерб в полном объеме, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье – лишением свободы на срок до пяти лет.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 26.08.19

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