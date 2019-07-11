В Сургуте задержали «продюсера» стюардесс

В Сургуте задержан мошенник, который обещал девушкам сделать из них стюардесс. Мужчина искал жертв через собственный сайт. Он говорил, что занимается подбором персонала для крупных авиакомпаний, заключал с девушками фальшивые договоры и проводил для будущих «бортпроводников» трениги по прохождению собеседований. За услуги коуча мошенник брал 13 тыс. рублей.

После обучения мужчина просил девушек ожидать звонка по поводу трудоустройства, а сам пропадал. Одна из пострадавших обратилась в полицию. Вскоре силовики задержали 33-летнего уроженца Владивостока, ранее судимого за организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Как сообщают в УМВД по Сургуту, от действий злоумышленника пострадало не менее пяти человек. Предварительная сумма ущерба составила порядка 65 тысяч рублей.

Стоит отметить, что вакансия стюардессы в Сургуте вошла в ТОП самых высокооплачиваемых вакансий страны по итогам января 2019 года. Некто разместил на портале «Зарплата.ру» объявление о поиске бортпроводницы для частного самолета, который летает по всему миру. Работодатель обещал заработную плату в размере 120 тыс. рублей, при этом не требовал опыта работы. Не исключено, что вакансия была фальшивой, созданной все тем же мошенником для привлечения жертв.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 11.07.19

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