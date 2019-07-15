В Сургуте столкнулись «БМВ» и «Лексус», погибли три человека

В Сургуте три человека погибли в ДТП с участием автомобилей «Лексус» и «БМВ». Авария произошла около двух часов ночи 14 июля напротив дома №4 по ул.Энергетиков. Водитель «Лексуса» 1999 года рождения двигался по прилегающей территории в сторону проезжей части ул. Энергетиков и при выполнении маневра создал помеху для «БМВ». 25-летний водитель «БМВ», чтобы избежать столкновения, изменил направление движения и скорость, но потерял управление и врезался в опору уличного освещения.

Автомобиль опрокинулся. Водитель «БМВ» остался жив, но трое пассажиров (молодой человек 1994 года рождения и две девушки 1991 и 1993 годов рождения) погибли на месте.

Как сообщили в УМВД по Сургуту, водитель немецкой иномарки был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

В отношении водителя автомобиля «Лексус» возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Мера пресечения в отношении фигурантов уголовных дел избирается.

Фото – группа «Типичный Сургут» ВКонтакте

Сургут, служба информации

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