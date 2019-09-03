Канал НТВ усомнился в качестве расследования смертельного ДТП в Сургуте

Журналисты федерального канала усомнились в качестве расследования смертельного ДТП в Сургуте. Сюжет об этом вышел на НТВ в программе «Первая передача». Корреспондент, выехавший в Югру, восстановил обстоятельства трагедии по показаниям очевидцев и видео, запечатлевшим аварию, которая произошла ночью 14 июля.

Напомним, три человека погибли в ДТП с участием автомобилей «Лексус» и «БМВ» напротив дома №4 по ул. Энергетиков.

Водитель «БМВ» 25-летний Марсель Мирмиев был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, однако, несмотря на это, сел за руль. В ту ночь он снова был пьян и несся со скоростью не менее 160 км в час (именно на этом делении застыла стрелка спидометра в момент аварии). По словам очевидцев (и это видно на видео), он двигался на красный свет и по встречной полосе. В салоне у него находились три пассажира – парень и две девушки.

В это время с прилегающей территории выехал на мамином «Лексусе» 20-летний студент Дмитрий Степанов. Он не обратил внимания на двойную сплошную и хотел повернуть налево, не предполагая, что на встречной полосе может оказаться автомобиль. Машины не столкнулись. Но, возможно, увидев справа от себя «Лексус», пьяный Мирмиев вильнул. Через 200 метров он врезался в столб. Все пассажиры «БМВ» погибли.

«Он [Мирмиев – прим. ред.] убеждал всех сотрудников ДПС в том, что за рулем был не он, а девушка, которая первой погибла на месте», – рассказал «Первой передаче» очевидец Руслан Байрамов.

Студент Дмитрий Степанов сам подошел к инспекторам и рассказал, что видел. Уже утром в отношении него было возбуждено уголовное дело. Старший следователь СУ УМВД России по Сургуту Александр Манойленко сделал вывод, что водитель «Лексуса» создал помеху для «БМВ».

«Я должен оперировать только фактами, а не предположениями. Если есть поводы и основания, а они у меня есть, значит, дело было возбуждено», – сказал НТВ Манойленко. На замечание журналиста о том, что Мирмиев ехал по встречной полосе, следователь заявил: «Нет». На уточняющий вопрос о том, что же тогда он видит на видео, Манойленко отвечать отказался.

«Следователь безо всяких экспертиз понял, кого винить в ДТП, хотя его коллеги иной раз тратят на это месяцы. Ночью ДТП, утром – дело. Причем на того, на кого и не подумаешь. Наверное, это особый следовательский талант», – сделал вывод ведущий «Первой передачи» Алексей Куличков и пообещал обязательно вернуться к сургутской истории еще раз.

Стоит отметить, что лишенный прав Марсель Мирмиев был обнаружен корреспондентами НТВ в психдиспансере. Он отказался говорить со съемочной группой. Журналисты предположили, что водитель «БМВ» может посещать это медучреждение с целью избежать любой возможной ответственности.

Следователь Александр Манойленко

Слева – Марсель Мирмиев, справа – Дмитрий Степанов

Все, что осталось от БМВ

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 02.09.19

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