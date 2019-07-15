В Сургуте будут судить чиновников за взятки

В Сургуте будут судить чиновников Росреестра, которые получали взятки от риелторов и предпринимателей, работающих в сфере купли-продажи недвижимости. В отношении взяткодателей также возбуждены уголовные дела. Всего на скамье подсудимых окажутся семь человек.

«В 2016-2018 годах двое сотрудников Сургутского отдела Росреестра систематически получали взятки за сокращение сроков принятия документов, сроков проведения правовых экспертиз и регистрации прав на недвижимость и сделок с ним в пользу третьих лиц. Сумма полученных в качестве взяток денежных средств, по данным следствия, составила более 2 млн 600 тыс. рублей», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении основного фигуранта – бывшего сотрудника Росреестра, уже утверждено прокурором и передано в суд. Обвиняемой инкриминируется 24 эпизода противоправной деятельности. Уголовные дела в отношении остальных фигурантов направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Стоит отметить, что в соседней Тюменской области сотрудники Росреестра также брали взятки за ускорение регистрацию прав по объектам недвижимости.

Сургут, служба информации

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