Тюменская взяточница помогла детскому дому, чтобы избежать наказания

В Тюмени суд прекратил уголовное дело в отношении женщины, которая выступала посредником при передаче взяток чиновникам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области. Зинаида Т.

Деньги женщина носила в отдел регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки. Всего она передала взятки девять раз. Суммы варьировались от 10 до 200 тыс. рублей. За это чиновники Росреестра ускоряли регистрацию прав по объектам недвижимости. Часть средств Зинаида Т. оставляла себе в качестве вознаграждения.

В отношении тюменки было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 291.1 УК РФ), однако в конце июня следователь вышел с ходатайством о его прекращении в связи с тем, что подозреваемая признала вину, раскаялась и более того – загладила вред, перечислив в специализированный дом ребенка 30 тыс. рублей.

Калининский районный суд удовлетворил ходатайство, прекратил уголовное дело и назначил Зинаиде Т. штраф в размере 240 тыс. рублей в доход государства. Его необходимо уплатить не позднее 23 апреля 2020 года.

Узнать, чьи интересы представляла женщина, передавая взятки чиновникам, сегодня не удалось – ее адвокат Филипп Симанцов, попросил время для согласования позиции и комментария с подзащитной.

Стоит отметить, что Симанцов – известный в тюменской «матрешке» адвокат, одним из его клиентов является депутат заксобрания Ямала, бывший глава «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков.

Тюмень, служба информации

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