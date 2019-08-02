В Сургуте сотрудник МЧС напал на полицейских, двое погибли

В Сургуте поздно вечером 1 августа 2019 года во дворе жилого дома были убиты два человека. Один из них – полицейский, второй – дебошир, который напал на сотрудников правоохранительных органов. Еще один полицейский был ранен и находится в больнице. Следственное управление СК ХМАО возбудило уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ). В ведомстве описывают обстоятельства трагедии.

ЧП случилось около 23 часов во дворе дома номер 1 по улице Пушкина. Наряд патрульно-постовой службы прибыл на улицу, где находился подозрительный мужчина в состоянии опьянения. Когда полицейские попытались задержать 37-летнего хулигана, он оказал сопротивление и ударил ножом правоохранителей. Один из полицейских от ран умер на месте. Второй тоже был ранен, но выстрелил в нападавшего. Пулевое ранение для дебошира оказалось смертельным и он погиб.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД ХМАО, погибший полицейский – сотрудник патрульно-постовой службы сержант Ильмир Ханов. Ему было всего 25 лет. Второй сотрудник полиции, который был ранен во время потасовки, находится в больнице. Это 27-летний младший лейтенант полиции Александр Царегородцев. У него несколько ножевых ранений, сообщили в окружном полицейском главке. «Полицейский находится в общей палате, его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет», – добавили в пресс-службе МВД по региону.

Как стало известно агентству «Новый День» из собственных источников в силовых структурах, нападавший пьяный мужчина – это сотрудник сургутской пожарной части Филипп Иноземцев. По словам собеседника, он ходил по двору с ножом, вел себя неадекватно, наносил себе увечья, поэтому на место жители и вызвали полицейских. Почему он так странно себя вел, пока неизвестно.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО агентству «Новый День» сообщили, что проводят собственную проверку. «Комиссия МЧС выехала в подразделение, где работал погибший сотрудник. Будет проведена проверка, при подтверждении информации к руководству будут приняты самые серьезные меры», – сообщили в ведомстве.

фото – МВД ХМАО, Погибший сержант Ильмир Ханов

Сургут, служба информации

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