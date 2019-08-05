Опубликовано видео убийства полицейского и захвата МЧСника в Сургуте (ВИДЕО) 18+

В Сети появилось видео нападения неадекватного сотрудника МЧС Филиппа Иноземцева на полицейских в Сургуте. На нем запечатлена кульминация трагедии – видно, как нападавший находится рядом с лежащим на земле человеком, а затем встает и бежит ко второму сотруднику полиции. Нападавшего пытаются остановить выстрелами из пистолета и расстреливают. Съемка, очевидно, ведется из подоспевшей на помощь второй полицейской машины.

ЧП случилось поздно вечером 1 августа 2019 года во дворе жилого дома. Неадекватный сотрудник МЧС напал с ножом на двух сотрудников полиции, которые прибыли на место по вызову соседей. Один из полицейских погиб, второй был ранен. Преступника также убили.

Видео ЧП распространилось в Сети спустя несколько дней. Оно снято из окна автомобиля. Машина подъезжает к месту ЧП, освещает фонарями место трагедии, становится видно три фигуры. На земле лежит человек, очевидно, погибший от ранений сержант Ильмир Ханов. От него отбегает окровавленный мужчина (вероятно, преступник Филипп Иноземцев) и бежит ко второму человеку (это, скорее всего, второй полицейский Александр Царегородцев). Второй полицейский отстреливается, несколько раз попадает в нападавшего, но ничего не может остановить неадекватного мужчину. Преступник, будучи раненым, подползает к лежащему на земле полицейскому и продолжает наносить удары. В этот момент подбегает вторая группа силовиков, они пытаются задержать его и оттащить от пострадавшего.

В пресс-службе СУ СК ХМАО агентству «Новый День» подтвердили, что эта видеозапись есть в материалах расследования. Напомним, дело возбуждено по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Правоохранители еще проводят экспертизы. Пока сказать о том, почему в таком состоянии был нападавший, нельзя. Предварительно силовики озвучили версию о том, что он находится в состоянии опьянения (экспертиза покажет, был ли это алкоголь, наркотики или все вместе).

Сургут, служба информации

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