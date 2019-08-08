Авиакомпания «ЮТэйр» наказана за нарушение прав детей-инвалидов в Кургане

Авиакомпания «ЮТэйр» оштрафована за то, что вынудила женщину купить 11 билетов на рейс, чтобы перевезти из Кургана в Москву двоих детей-инвалидов.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, авиаперевозчик необоснованно более чем в два раза завысил стоимость авиабилета, предусматривающего перевозку пассажира с использованием медицинского модуля.

«Авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 50 тыс. рублей, – сообщили в надзорном ведомстве. – Кроме того, гендиректору ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» внесено представление об устранении нарушений, в том числе поставлен вопрос о возврате заявителю необоснованно полученных денежных средств».

Однако «ЮТэйр» не выполнил требования сургутского транспортного прокурора и был оштрафован судом еще на 50 тыс. рублей.

Напомним, жительнице Хабаровского края Наталье Загуменной пришлось купить 11 билетов на самолет «ЮТэйр», чтобы увезти из Кургана двоих семилетних сыновей-инвалидов. Дети с ДЦП проходили лечение в курганском центре Илизарова, после операции их подвижность была ограничена. Для одного из мальчиков – Максима, который может только лежать, авиаперевозчик потребовал купить 9 билетов на сумму 48 тыс. рублей, для второго – Матвея, который передвигается на коляске, пришлось приобретать одно дополнительно место.

Чтобы не пропустить рейс из московского Внуково в Хабаровск женщина заплатила более 60 тыс. рублей вместо 16-ти запланированных.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 08.08.19

Югорские спасатели ищут в лесу 76-летнюю женщину. / Власти Югры придумали, как снизить наркотизацию населения, но боятся не справиться. / Глава Сургута Вадим Шувалов госпитализирован. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»