Минтранс обвинил «Ютэйр» в разгильдяйстве

Авиакомпания «Ютэйр» не успела вовремя подать заявки на международные маршруты, которые были закреплены за обанкротившейся авиакомпанией «Трансаэро». Перевозчик попросил Минтранс перенести дату распределения с 13 августа. В ответ на это в ведомстве сказали, что Utair проявила «банальное разгильдяйство».

«Спекуляции авиакомпании «ЮТэйр» на своем неустойчивом финансовом положении и банальное разгильдяйство, не позволившее подать в срок заявки на распределение международных маршрутов, не являются поводом отступать от правил распределения маршрутов и не должны использоваться как инструмент давления на МВК (межведомственную комиссию)", – заявил собеседник агентства «РИА Новости» в Минтрансе РФ.

Utair, по данным газеты «Коммерсант», сообщила Минтрансу, что не подала заявку из-за некорректного сообщения о конкурсе. Якобы, Росавиация составила свой приказ таким образом, что из него было неясно, что за маршруты «Трансаэро» можно бороться. С 2015 года маршруты Трансаэро обслуживала авиакомпания «Аэрофлот». Весной 2019 года было принято решение сохранить эти условия только до 31 октября 2019 года. В июньском приказе Росавиации, где говорилось об этих маршрутах, не было прямо указано, что маршруты будут изъяты у «Аэрофлота» – это и стало поводом для ошибки «Ютэйра».

Сегодня, 13 августа, межведомственная комиссия (МВК) при Минтрансе должна решить вопрос о распределении международных маршрутов. Выставлены направления из Москвы в Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султан, Атырау, Караганду, Аликанте, Венецию, Лион, Малагу, Милан, Пекин, Пхукет, Рим, Ташкент, Тель-Авив, Шымкент, Анталью, Бангкок, Барселону, Гоа, Дубай, Ираклион, Ларнаку, Париж, Пафос, Римини и Прагу, а также из Петербурга в Рим и Милан.

По состоянию на 31 декабря 2018 года крупнейшими акционерами авиакомпании «Ютэйр» являются АО «АК-ИНВЕСТ» (50,1%), ХМАО (38,8%), Тюменская область (8,4%). Остальные 2,727% акций компании находятся во владении миноритарных акционеров, говорится в годовом отчете. Перевозчик переживает кризис. Убыток по итогам 2018 года составил 4,4 млрд рублей. У авиакомпании огромный объем долгов и кредитов.

Тюмень, Ханты-Мансийск, служба информации

Тюмень, Ханты-Мансийск. Другие новости 13.08.19

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