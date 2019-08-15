В Сургуте силовики проверяют обстоятельства ЧП: дети упали в шахту

В Сургуте следователи изучают обстоятельства ЧП: два мальчика упали в вентиляционную шахту дома вечером 14 августа 2019 года. Вход в шахту находился в кирпичном здании во дворе. Когда дети зашли в пристрой, пол обрушился, ребята провалились и получили травмы.

ЧП случилось во дворе жилого комплекса «Возрождение». Помещение оказалось открытым, так как в нем проводились работы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК ХМАО.

«Управляющая компания производила ремонтные работы. Здесь стоит вентиляционная шахта, решетка на уровне 1,8 метра. Дети решили поиграть и залезли в шахту»,– рассказал замглавы Сургута Алексей Жердев. В скорой помощи Сургута ему сообщили, что у одного ребенка ушибы, у второго – перелом бедра. Об этом пишет ugra-news.ru.

Сургут, служба информации

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