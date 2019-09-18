Силовики нашли виновных том, что дети провалились под землю во дворе Сургута

Силовики спустя месяц возбудили уголовно дело из-за происшествия с детьми во дворе Сургута. Речь идет о падении двух мальчиков в вентиляционную шахту на территории жилого комплекса «Возрождение». ЧП случилось 14 августа 2019 года. В среду, 18 сентября 2019 года, следственное управление СК ХМАО сообщило, что возбуждено уголовное дело. Квалификация – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

«Вечером двое детей 7 и 9 лет подошли к вентиляционной шахте во дворе жилого дома и залезли в помещение через открытый проем. На этом месте должна была стоять металлическая вентиляционная решетка. Попав внутрь, оба ребенка упали в шахту почти с 5-метровой высоты. Один из них получил тяжкие телесные повреждения в виде перелома бедренной кости. Травмы, полученные вторым ребенком, не повлекли вреда для его здоровья»,– рассказали в СКР.

Как выяснили силовики, вентиляционные решетки на строении отсутствовали с 12 августа. Их сняли для строительных работ.

«Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности при проведении строительных работ на данном объекте, не приняло мер к ограничению доступа в вентиляционную шахту посторонних лиц»,– объясняют мотивы для возбуждения дела силовики.

При этом в СК до сих пор устанавливают лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ на данном объекте.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 18.09.19

В Сургуте девочка погибла, купаясь в ванной с телефоном. / Власти Югры запустили голосование про отмену ценза оседлости после голодовки жителей. / Силовики выявили в России 17 ячеек исламских террористов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»