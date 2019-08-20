Сумма похищенных из банка «Югра» средств выросла до 200 млрд рублей

В уголовном деле олигарха и основного владельца банка «Югра» Алексея Хотина появились новые эпизоды. Сумма предположительно похищенных средств выросла до 200 млрд рублей. В связи с этим всем фигурантам этого расследования, включая самого г-на Хотина, предъявлено новое обвинение, пишет «Коммерсант» 20 августа 2019 года.

О задержании г-на Хотина стало известно в апреле 2019 года. Тогда сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей (по ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным газеты, новые доказательства и эпизоды в деле появились в июне 2019 года. У следствия появилось связующее звено между заемщиками и руководством «Югры». Это экс-директор столичного филиала этого кредитного учреждения Нина Чернова. Ее задержали 14 июня и поместили в СИЗО. Новое уголовное дело в отношении нее, а также экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, бывших президента кредитной организации Алексея Нефедова и председателя правления банка Дмитрия Шиляева по той же ч. 4 ст. 160 УК РФ было возбуждено 10 июня. Его соединили в одно производство с основным делом (его фигурантами являются Алексей Хотин, Алексей Нефедов и Дмитрий Шиляев, а также коммерсанты Дмитрий Лебедев, Сергей Суменков, Оксана Ермакова и Василий Дорохин), пишет издание.

По версии следствия, Чернова выдавала заведомо невозвратные кредиты. Получатели этих кредитов – гендиректоры компаний – объявлены в розыск. Это руководитель ООО «Билдинг групп» Сергей Суменков, ООО «Восток» Дмитрий Лебедев, ООО «Главтехкомплект» Оксана Ермакова и ООО «Капстрой» Василий Дорохин. Первые две конторы получили кредиты на 3,2 млрд рублей и 20 млрд рублей соответственно. Два других ООО сейчас находятся в стадии ликвидации.

Банк «Югра» был основан в городе Мегионе в 1990 году на базе отделения Промстройбанка СССР. Потом он сменил прописку.

Ханты-Мансийск, Москва, служба информации

Ханты-Мансийск, Москва. Другие новости 19.08.19

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