За хищение миллиардов рублей держан акционер Банка Югра

Силовики задержали мажоритарного акционера ПАО Банк «Югра» Алексея Хотина. Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей (по ч. 4 ст. 160 УК РФ). В том числе дело возбуждено в отношении Хотина.

«Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России были проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», – сообщили в СКР.

Напомним, Банк «Югра» был зарегистрирован в Мегионе (ХМАО) в 1990 году, в 2016 году сменил югорскую «прописку» на московскую. Летом 2017 года Центробанк ввел там временную администрацию, а позже отозвал лицензию. Как только в банк вошла временная администрация, было доказано, что банк из себя представляет финансовую пирамиду. Многие его сделки притворные, заемщики фантомные.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.04.19

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