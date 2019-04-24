С начала года в России выявили 61 финансовую пирамиду

Центробанк выявил в России 61 финансовую пирамиду в I квартале 2019 года. Большинство мошенников действуют в Центральном федеральном округе. Об этом сообщил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях

Половина организаций была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), пишут «Известия». Десять компаний – интернет-проекты, из которых три иностранных, девять прикрывались статусом микрофинансовых институтов, рассказал представитель ЦБ. В основном это небольшие компании, которые работали меньше года.

19 финансовых пирамид зарегистрированы в центральной России – 19 и на Урале – 11. «Что касается Урала, то тут мы фиксируем тенденцию миграции мошенников в этот регион и дальше в Сибирь. Сначала схемы апробируют и проверяют на жизнеспособность. Впоследствии опыт распространяют на другие регионы, где люди, условно говоря, не «избалованы» вниманием мошенников», – сказал Лях.

Были выявлены организации, которые имитировали лизинговую деятельность, а также те, кто предлагал инвестировать в акции компаний, которые вовсе не выпускали ценных бумаг. Регулятор обнаружил и сеть комиссионных магазинов, действовавших под одним брендом в большинстве регионов страны. Организация выдавала займы под залог движимого имущества.

Лях отметил, что за три месяца не было зафиксировано крупных финансовых пирамид типа «Кэшбери». Основная часть – это небольшие организации, ущерб от действий которых был минимальным.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.04.19

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