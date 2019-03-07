«Выявлены признаки финансовой пирамиды»: ЦБ отобрал лицензию у банка из второй сотни

Центробанк РФ лишил лицензии на осуществление банковских операций у уфимского Роскомснаббанка, говорится в сообщении регулятора. В кредитной организации введена временная администрация. По величине активов банк занимает 132 место в банковской системе страны.

Как отмечает ЦБ, Роскомснаббанк занимался финансированием строительных проектов «через кредитование компаний, принадлежащих деловым партнерам конечных собственников банка и связанным с ними лицам». Данная модель работала за счет привлечения денежных средств населения. В итоге объем кредитования строительных проектов более чем в три раза превысил размер капитала банка.

Центробанк указывает на «недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды. Погашение обязательств перед клиентами производилось за счет вновь привлеченных средств населения на фоне агрессивной региональной рекламной кампании.

Кроме того, ЦБ сообщает о значительном объеме проблемных активов, образовавшихся на балансе банка. «В целях сокрытия своего реального финансового положения и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов» банк проводил «непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции», – указывает регулятор. В ходе оценки кредитного риска по ссудной задолженности регулятор выявил «полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)», отмечается в сообщении.

Банк является участником программы страхования вкладов, в связи с чем его вкладчикам будут выплачены страховки. Согласно информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты стартуют не позднее 21 марта 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.03.19

Жительница Югры придумала, как не платить за кредиты. / Путин зафиксировал провал крымского правительства в подготовке крымских школ к учебному процессу. / В Челябинске чиновники уговаривают опекунов не тратить деньги на сирот. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»