В России выявили крупную финансовую пирамиду с менеджерами из «Кэшбери»

Центробанк выявил финансовую пирамиду, которая действовала в 16 регионах страны. К работе привлекли сотрудников печально известной «Кэшбери». Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Совсем недавно Читинский суд заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, которая рекламировала финансовую пирамиду, действующую из-за рубежа. Это компания Antares Limited. Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне – развернули одновременно несколько «консультационных центров» в 16 регионах по привлечению «инвестиций», – рассказал специалист Банка России в интервью ТАСС.

Компания не вела никакой деятельности. Выплаты вкладчикам были возможны только за счет привлечения новых участников пирамиды. При этом мошенники наняли на работу менеджеров, которые раньше участвовали в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды «Кэшбери.

Инвестирование в Antares Limited осуществлялось исключительно в криптовалютах, поэтому установить конечных получателей не представляется возможным.

Напомним, в 2018 году ЦБ РФ обнаружил признаки финансовой пирамиды в деятельности «Кэшбери». Компания предлагала доходность по инвестициям до 600% годовых. По предположениям экспертов, от деятельности финансовой пирамиды могли пострадать десятки тысяч вкладчиков, а ущерб составил 3 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.12.20

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