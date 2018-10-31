Ущерб от деятельности «Кэшбери» может составить 3 млрд рублей

Центробанк озвучил предполагаемый ущерб от деятельности «Кэшбери», которую ранее регулятор назвал масштабной финансовой пирамидой.

По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, по консервативной оценке ущерб составляет 1 млрд рублей. «Но по экспертным данным, она [сумма ущерба] составляет 1-3 млрд рублей», – сообщил представитель регулятора ТАСС.

Напомним, 12 октября «Кэшбери» объявила о приостановке деятельности до 1 ноября. Компания заблокировала ввод и вывод средств, а также внутренние переводы. Ранее ЦБ выявил в деятельности компании признаки классической финансовой пирамиды. Банк России обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобой на проект. По предположениям экспертов, от деятельности финансовой пирамиды могут пострадать десятки тысяч вкладчиков. В конце прошлой недели стало известно, что МВД РФ начало проверку группы компаний «Кэшбери», по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На официальном сайте «Кэшбери» потенциальным инвесторам предлагается вложить деньги в выдачу микрозаймов частным лицам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Авторы проекта заявляют, что доход по инвестициям может достигать 600 % годовых.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.18

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