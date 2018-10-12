Названная финансовой пирамидой группа «Кэшбери» заблокировала вывод денег

Граждане не смогут забрать свои деньги из группы компаний «Кэшбери». Крупнейшая сеть микрозаймов заявила о приостановке деятельности до 1 ноября.

По словам председателя правления «Кэшбери» Артура Варданяна, «на сегодняшний день компания переживает не очень хорошие времена». После заявления Центробанка, который увидел в деятельности «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды, на компанию «обрушился шквал грязи и негатива».

«Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета – как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, с которыми мы связаны финансово, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом»,– сказал Варданян в видеообращении на YouTube-канале «Кэшбери». В подписи к видео по всем вопросам предлагается обращаться в онлайн поддержку на сайте.

Варданян уточнил, что компания блокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы до 1 ноября. Глава «Кэшбери» назвал этот период вынужденными каникулами, которые компания использует для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры. Варданян выразил уверенность, что затем «Кэшбери» продолжит выполнение финансовых обязательств перед инвесторами.

В конце сентября Центробанк заявил, что увидел в работе компании признаки классической финансовой пирамиды. Банк России обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобой на проект. По предположениям экспертов, от деятельности финансовой пирамиды могут пострадать десятки тысяч вкладчиков.

На официальном сайте «Кэшбери» потенциальным инвесторам предлагается вложить деньги в выдачу микрозаймов частным лицам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Авторы проекта заявляют, что доход по инвестициям может достигать 600 % годовых.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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