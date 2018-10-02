Офисы компании «Кэшбери» закрыты. Эксперты называют проект одной из крупнейших финансовых пирамид в России (ФОТО)

В Екатеринбурге закрыты два офиса «Кэшбери», которые располагаются на Малышева, 36, и проспекте Ленина, 38А. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», на телефонные звонки в компании не отвечают.
Руководителем платформы «Кэшбери» выступает бизнес-тренер Артур Варданян. На официальном сайте потенциальным инвесторам предлагается вложить деньги в выдачу микрозаймов частным лицам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Авторы проекта заявляют, что доход по инвестициям может достигать 600 % годовых.
Однако Центробанк увидел в работе компании признаки классической финансовой пирамиды. На прошлой неделе Банк России обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобой на проект, пишут информагентства. По предположениям экспертов, от деятельности финансовой пирамиды могут пострадать десятки тысяч вкладчиков. Пока неизвестно, сколько человек инвестировали свои средства в «Кэшбери» на Среднем Урале.
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Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 02.10.18
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