Глава «Кэшбери» закрыл компанию и объявил о создании новой

Компания «Кэшбери» прекращает деятельность. Об этом заявил глава холдинга Артур Варданян. В планах бизнесмена создание новой организации с 30 млн участников.

«Регистрация на сайтах и инвестиционных платформах «Кэшбери», «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг» невозможна. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты, открытие консультационных центров и проведение обучающих мероприятий станут просто невозможными», – сказал Варданян в видеообращении на YouTube.

2 ноября пользователи смогут личном кабинете сайта «Кэшбери» произвести индивидуальный расчет, уточнил глава холдинга.

Кроме того, Варданян анонсировал создание новой компании – GDC, Global decentralized community, в которую войдут пользователи «Кэшбери». По его словам, работа новой организации стартует через 100 дней. «В первый год мы планируем вырасти до пяти миллионов участников, а в следующий год – до 30 миллионов», – сказал бизнесмен.

Напомним, 12 октября «Кэшбери» объявила о приостановке деятельности до 1 ноября. Компания заблокировала ввод и вывод средств, а также внутренние переводы. Ранее ЦБ выявил в деятельности компании признаки классической финансовой пирамиды. Банк России обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобой на проект. По предположениям экспертов, от деятельности финансовой пирамиды могут пострадать десятки тысяч вкладчиков, а ущерб достигать 3 млрд рублей. В конце прошлой недели стало известно, что МВД РФ начало проверку группы компаний «Кэшбери», по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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