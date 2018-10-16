Клиенты «Кэшбери» попали в руки к другим мошенникам: ЦБ выступил с предупреждением

В Банке России призвали граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери», не обращаться за помощью к «специалистам», обещающим вернуть вложенные средства или приумножить деньги посредством участия в других сомнительных компаниях. По мнению экспертов, различные игроки, готовые помочь клиентам «Кэшбери» преследуют единственную цель – отъем денежных средств у населения.

Приостановление работы «Кэшбери» на три недели после того, как Центробанк выявил в ее деятельности признаки финансовой пирамиды, привело к активизации в Сети различных мошенников, которые обещают клиентам компании вернуть потерянные деньги либо вложить имеющиеся в новый проект с высокими процентами.

Так, к примеру, вывести средства из «Кэшбери» обещает некий «Центр финансовой безопасности» за вознаграждение от 10 до 60 тысяч рублей в зависимости «от времени решения вопроса», пишет газета «Коммерсантъ». Однако сведения о юридическом лице на сайте организации отсутствуют, по телефону колл-центра сообщили, что являются ООО «Таганский дом права», то есть организацией с минимальным уставным капиталом и массовым юридическим адресом. Эксперты предупреждают, что это стандартная схема мошенников-псевдоюристов. Денег гражданину они не вернут, поскольку в договоре прописывается лишь составление исковых заявлений и сбор документов.

Как отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, мошенники получают дополнительные «плюсы» из-за контекстного принципа размещения рекламы в интернете. Если человек делает поисковый запрос, например, по какой-то известной финансовой пирамиде, на него «сваливается» реклама выстроенной на ее основе новой схемы. Представитель Банка России в связи с этим призвал граждан, уже пострадавших от действий мошенников, быть вдвойне бдительными.

Напомним, 12 октября «Кэшбери» объявила о приостановке деятельности до 1 ноября. Компания заблокировала ввод и вывод средств, а также внутренние переводы. Ранее ЦБ выявил в деятельности компании признаки классической финансовой пирамиды. Банк России обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобой на проект. По предположениям экспертов, от деятельности финансовой пирамиды могут пострадать десятки тысяч вкладчиков. В конце прошлой недели стало известно, что МВД РФ начало проверку группы компаний «Кэшбери», по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

На официальном сайте «Кэшбери» потенциальным инвесторам предлагается вложить деньги в выдачу микрозаймов частным лицам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Авторы проекта заявляют, что доход по инвестициям может достигать 600 % годовых.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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