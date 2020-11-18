Юрист Анатолий Фурсов раскрыл особенности финансовых пирамид в современной России

Финансовые пирамиды в России остаются большой проблемой для государства и граждан. Не случайно уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с идеей усилить контроль и продумать механизмы снижения рисков в финансовой сфере. По мнению старейшего регионального омбудсмена России, главная опасность – большое число мошенников, организующих, под видом кредитно-потребительских кооперативов, финансовые пирамиды.

О том, насколько эта тема актуальна в России на сегодняшний день, и стоило ли выходить с ней на самый высокий уровень власти, «Новый День» попросил рассказать управляющего партнера коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Анатолия Владимировича Фурсова.

Юрист Анатолий Фурсов считает, что омбудсмен исчерпывающе описала суть данной проблемы. «Татьяна Георгиевна рассказала, что в родной ей Свердловской области один только лишь кредитно-потребительский кооператив собрал у населения… 1 млрд рублей. А это огромные, практически непредставимые для населения деньги. Со всего с Уральского федерального округа было собрано 2 млрд рублей. Пайщикам обещали 16-20% годовых, деньги проходили вне кассы, а затем, как водится, компания обанкротилась. Граждане лишились своих накоплений, которые им вряд ли кто-то возместит. Именно поэтому уполномоченный по правам человека, в первую очередь, предложила ввести страхование рисков вкладов в подобные организации, а также усилить надзор за ними со стороны ЦБ. Все эти меры правильные и обоснованные, но лично меня до глубины души поражает беспечность населения, которое как будто никогда не слышало ни о Сергее Мавроди, ни о Властелине (в миру – Валентине Соловьевой)», – пояснил Анатолий Фурсов.

Краткий экскурс в историю. История финансовых пирамид – организаций, которые стремятся привлечь денежные средства граждан с целью инвестирования их в некий «сверхприбыльный» проект, уходит в начало XX века. Первая масштабная пирамида была создана Чарльзом Понци, американцем итальянского происхождения, который обещал прибыль вкладчикам в 50%. Суть аферы проста до гениальности: Понци предлагал скупать европейские почтовые купоны, которые затем, якобы, можно было реализовать в США с огромными процентами. На самом деле, никаких купонов Понци не скупал, да и не собирался: ведь их всего-то можно было обменять на почтовые марки по номиналу. Все средства, поступившие от новых вкладчиков, шли на выплату процентов тем, кто вложил свои кровные ранее. Всего лишь через год, после проверки ФБР, компания обанкротилась, а соинвесторам удалось вернуть лишь 37% от номинальной стоимости векселя. «Финансовый гений» же отправился в тюрьму на долгий срок. С тех пор его имя в западном мире стало нарицательным, и ровно по тому же пути пошли российские Остапы Бендеры в начале лихих 90-х.

Известнейшая пирамида современной России – АО «МММ». Начала активную псевдо-финансовую деятельность в 1994 г., и привлекла в свою орбиту от 10 до 15 млн вкладчиков. Основатель компании Сергей Мавроди занимал 12-е место в рейтинге Vox Populi наиболее влиятельных российских бизнесменов, получил депутатский мандат и даже выдвигался в президенты. После падения «империи МММ» более 50 человек покончили жизнь самоубийством, а миллионы остались буквально на улице, без жилья и средств к существованию. Примечательно, что после длительного тюремного срока Мавроди вновь попытался возродить свое детище (причем не только в России, но и на постсоветском пространстве), при горячей поддержке уже один раз обманутых им вкладчиков. Он также вел криптовалютные проекты в третьих странах, пока не умер в 2018 г. при невыясненных обстоятельствах. Были на этом криминальном рынке игроки и помельче – «Властилина», «Русский дом Селенга», Концерн «Тибет», «Хопер-инвест», Бизнес-клуб «РуБин» (ЗАО «САН»), но все они также искалечили судьбы огромного количества людей. Их отличал общий признак – никакой инвестиционной деятельности пирамиды никогда не вели, лишь имитируя ее бурную видимость, а обязательства перед участниками программ были заведомо невыполнимыми.

Что должно насторожить потенциального клиента?

Так как же отличить реально действующие бизнес-проекты от «мыльного пузыря», который лопнет в любой момент, унося с собой все ваши деньги и мечты? Юрист Анатолий Фурсов знает ответ на этот вопрос. «Прежде всего, – советует он, – вас должно насторожить, если вам обещают гарантированный высокий доход. По ныне действующему законодательству ставка рефинансирования составляет 4,25%, и даже топовые банки дают своим клиентам менее 10% по депозитным вкладам. А вот печально известная компания «Кэшбери» сулила соинвесторам 200-300% годовых. И официальная деятельность ее заключалась как раз в выдаче микрокредитов под огромные проценты, которыми она обещала делиться со вкладчиками в размере 50x50 (кстати, АО «МММ» заманивала граждан 200% прибыли в месяц лишь в период наивысшего своего расцвета). Итог плачевен, но закономерен – ущерб «кэшберианцев» оценен в 3 млрд рублей, которые навсегда перешли в руки мошенников. Похожая история произошла и с микрофинансовой компанией «Домашние деньги»: сотни инвесторов распрощалась со своими взносами, минимальная сумма которых составляла кругленькую сумму в 1,5 млн рублей. Так что если вам обещают золотые горы, никак не соотносящиеся с современными реалиями – просто разворачивайтесь и уходите. Это ничто иное, как классическая пирамида».

Юрист Анатолий Фурсов, управляющий партнер коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры», предупреждает также, что в последнее время мошенники стали куда изворотливее, используя различные наработки бизнес-тренингов и мотивационных семинаров. «Например, – отмечает юрист, – более продвинутые из них могут и вовсе избегать словосочетания «гарантированная доходность». Вместо этого, вам продемонстрируют отчеты по достижениям компании за последнее время. Если вы увидите, что деятельность структуры неизбежно успешна, то предлагаю поступать по уже озвученному мной варианту – немедленно разворачиваться и уходить. Даже на рынке Форекс, где доходность от брокерской деятельности и впрямь очень высока, даже у самых топовых игроков не обходится без убыточных периодов и провальных сделок. Если же вам предоставляют идеальную презентацию, то перед вами верные последователи Мавроди, которые в один далеко не прекрасный день просто сбегут с вашими деньгами, даже не помышляя действительно вывести их на финансовой рынок.

Приемы НЛП как они есть. Перед тем, как рискнуть своими накоплениями, юрист Анатолий Фурсов предлагает обратить внимание еще на три важных момента. Момент первый: поинтересоваться наличием лицензии ЦБ РФ на брокерские услуги. Уже на этом этапе многие недобросовестные деятели растворятся в рассветной дымке. Момент второй: уточнить, не хотят ли вам предложить высокие комиссионные за привлечение новых клиентов: это верный признак финансовой пирамиды. И, наконец, проанализируйте, имеет ли место быть психологическая обработка в стиле незабвенного НЛП. Если продавец услуг пытается сыграть на вашей алчности (уже упомянутые выше сверхприбыли), тщеславии (в стиле знаменитых рекламных роликов про Леню Голубкова), гордыне (оценить ТАКОЕ предложение могут лишь избранные), а также вашем страхе упустить самую выгодную сделку в своей жизни и умереть в нищете, то здесь, несомненно, трудятся специалисты по нейролингвистическому программированию. Но реальным профессионалам опускаться до подобных приемов просто нет нужды.

Государственный контроль необходим, но стоит начать с себя

Юрист Анатолий Фурсов отмечает, что можно еще долго сокрушаться над несовершенством человеческой натуры, склонной к легкой наживе, но без самого пристального внимания государства к этой сфере не обойтись. Финансовые пирамиды нелегальны в большинстве развитых странах мира – от Австралии до Испании и от Германии до Японии. В ОАЭ и Китае за подобную деятельность можно получить высшую меру наказания. В Уголовном Кодексе РФ для современных Мавроди предусмотрена ст. 172.2. УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» от 30.03.2016. Кроме того, еще в 2007 г. в федеральных округах появились спецотделы для раннего выявления финансовых пирамид, а в 2017 году при ЦБ РФ были созданы свои региональные подразделения с теми же задачами.

Утверждать, что все эти меры не работают, нельзя: по данным ЦБ РФ на 2013 г. в России действовало 3599 микрофинансовых организаций. Сейчас их осталось чуть более 500. Однако беда состоит в том, что финансовые пирамиды активно маскируются под респектабельные виды деятельности, такие, кредитные потребительские кооперативы, или форекс-брокеров, все также приносящие ущерб государственной экономике в целом и гражданам в частности. Пристально следить за всеми этими движениями и «перерождениями» обязаны государственные органы, как и предложила Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области. Президент РФ поддержал инициативу омбудсмена, поручив Банку России при участии МВД подготовить и предоставить предложения по совершенствованию механизмов контроля и надзора за деятельностью кредитных потребительских кооперативов, а также страхования вкладов в подобные организации. Сроки исполнения были указаны вполне конкретные – 1 июня 2020 г., однако президентский указ до сих пор не выполнен…

В заключение юрист Анатолий Фурсов подчеркнул, что участие в финансовой пирамиде – явление скорее психологического, а не финансового порядка. Казалось бы, кто в наш просвещенный век поверит, что его пытаются озолотить какие-то добрые волшебники? Кто рассчитывает на некую «прививку от бедности», которая решит все финансовые проблемы разом? Однако верят и рассчитывают – как наглядно показал пример Свердловской области. «В итоге вы обязательно потеряете вложенные средства, – говорит юрист Анатолий Фурсов, – это лишь вопрос времени. А даже если вам и удастся получить немного прибыли, то помните: это произойдет исключительно за счет других людей, попавших в ловушку позже вас. Немного не соотносится с понятиями этики и морали, не правда ли? Пока государство выработает надежные механизмы защиты населения от подобных структур, утечет еще немало воды. Нужно бороться с собственной доверчивостью, помноженной на инфантилизм, к которым так склонны, по оценкам социологов и психологов, около 10% россиян. Если уж жизнь без риска вам не мила, составьте инвестиционный портфель из акций крупных корпораций, и/или самостоятельно изучите специфику рынка Форекс – это будет настоящей заявкой на успех, а не бесплодными мечтаниями Лени Голубкова».

Екатеринбург, Светлана Буклан

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