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Четверг, 28 февраля 2019, 14:16 мск

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На Северо-Западе выявили четыре финансовые пирамиды

Северо-Западное ГУ Банка России выявило четыре финансовые пирамиды за прошлый год. Кроме того, регулятор обнаружил 120 «черных кредиторов», которые представлялись «микрофинансовыми» и «микрокредитными» компаниями.

Организации с признаками финансовых пирамид, незаконно привлекали деньги от населения. Информация о них была передана в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет «Фонтанка».

«Черные кредиторы» также действовали вне рамок закона и предоставляли потребительские займы под материнский капитал.

В общей сложности за прошлый год отдел противодействия нелегальной деятельности Банка России сообщил правоохранителям о 158 недобросовестных участниках финансового рынка. Примерно в половине случаев уже возбуждены дела или приняты меры реагирования.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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