В Югре закрыли рыбный цех, чья продукция вызвала в Челябинске эпидемию описторхоза

В Югре закрыли компанию «Рыбный промысел», чья продукция, зараженная описторхозом, стала причиной болезни десятков жителей Челябинска. В столице Южного Урала на 12 августа было зарегистрировано 126 случаев заболевания острым описторхозом, все пострадавшие ели рыбу Язь (холодного, горячего копчения и вяленую).

Как сообщает Роспотребнадзор ХМАО, произведен осмотр производственного помещения по месту нахождения компании-производителя в поселке Приобье Октябрьского района.

В ходе проверки выяснилось, что там идет ремонт, в помещениях грязно. Отсутствуют водоснабжение, канализование и даже туалет для персонала. Нет условий для мытья рук, нет раковины с подводом воды, нет дезинфицирующих средств. Не оборудована моечная производственного инвентаря, его мытье осуществляется в протоке.

Производственный лабораторный контроль за качеством дезинфекции и продукции по микробиологическим показателям не осуществляется. Перед направлением на охлаждение и замораживание рыбу не промывают чистой водой. Промороженная рыба хранится в холодильнике при нулевой температуре, имеется множество других нарушений санитарных норм.

«В отношении ООО «Рыбный промысел» возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ и составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд ХМАО, которых рассмотрев дело, вынес решение об административном приостановлении деятельности производственного помещения сроком на 60 суток», – сообщили в Роспотребнадзоре Югры.

Случаи заболевания описторхозом в Челябинске продолжают регистрироваться в связи с возможностью перехода заболевания в хроническую форму при несвоевременном выявлении и отсутствии лечения острой фазы заболевания.

Челябинский Роспотребнадзор направил в правоохранительные органы материалы проверок о нарушении индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими производство и оборот рыбной продукции, требований санитарного законодательства для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Нягань, служба информации

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