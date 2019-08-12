В Челябинске продолжают выявлять случаи описторхоза

Число челябинцев, заболевших описторхозом, приблизилось к 130.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по состоянию на 12 августа среди жителей областного центра зарегистрировано 126 случаев заболевания острым описторхозом, связывающих свое заболевание с употреблением рыбы язь (холодного, горячего копчения и вяленой). Случаи продолжают регистрироваться в связи с возможностью перехода заболевания в хроническую форму при несвоевременном выявлении и отсутствии лечения острой фазы заболевания.

С целью локализации и ликвидации групповой заболеваемости описторхозом среди населения в рамках эпидемиологического расследования проведены проверки 9 рыбоперерабатывающих предприятий, 4 предприятий оптовой торговли, 11 предприятий розничной торговли с лабораторным контролем рыбной продукции и сырья, исследованиями из объектов окружающей среды на санитарно-паразитологические показатели.

По результатам лабораторных исследований в 15 пробах готовой продукции и 9 пробах сырья (язя мороженного), отобранных у производителей, обнаружены жизнеспособные личинки описторхиса.

Изъята из оборота некачественная и опасная продукция (6737 кг язя мороженого, 916,6 кг готовой продукции). В отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность по переработке и реализации рыбной продукции, составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы административных дел направлены в суд. Судами вынесены решения о приостановке работы рыбоперерабатывающих предприятий от 10 до 50 суток.

Направлена информация в управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и по Ямало-Ненецкому автономному округу по производителям рыбы язь мороженый и о поставках рыбной продукции в предприятия торговли.

По результатам внеплановых выездных проверок управлением Роспотребнадзора по Челябинской области подготовлены и направлены в правоохранительные органы Постановления с материалами проверок о нарушении индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими производство и оборот рыбной продукции, требований санитарного законодательства для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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