Utair пожаловалась антимонопольщикам из-за конкурса на международные маршруты

Авиакомпания Utair пожаловалась антимонопольщикам на несправедливое распределение маршрутов обанкротившегося «Трансаэро». Перевозчик считает, что Росавиация нарушила регламенты и поэтому авиакомпании «Победа» и «Ютэйр» не смогли участвовать в борьбе за выгодные маршруты. Об этом пишет газета «Ведомости».

Жалобу в ФАС Utair направил 20 августа 2019 года. Письмо подписано президентом «UTair – пассажирские авиалинии» Павлом Пермяковым.

Маршруты распределяли 13 августа – решение принимала межведомственная комиссия при Минтрансе. Заявки на них подали только «Аэрофлот» и S7. Это направления Москва – Париж, Тель-Авив, Барселона, Аликанте, Римини, Рим, Милан, Болонья, Алма-Ата, Пекин, Бангкок, Ташкент и Прага. А также из Санкт-Петербурга в Рим и Милан.

В письме авиакомпании «Ютэйр» говорится, что Росавиация нарушила соответствующий регламент и специальным приказом не оформила отзыв допусков у «Аэрофлота», в связи с этим возникло недопонимание о длительности действия допусков. Ранее эту ситуацию уже описывала газета «Коммерсант». В Минтрансе ранее назвали поведение Utair, которая не подала заявку на маршруты, «банальным разгильдяйством».

По состоянию на 31 декабря 2018 года крупнейшими акционерами авиакомпании «Ютэйр» являются АО «АК-ИНВЕСТ» (50,1%), ХМАО (38,8%), Тюменская область (8,4%). Остальные 2,727% акций компании находятся во владении миноритарных акционеров. Перевозчик переживает кризис. Убыток по итогам 2018 года составил 4,4 млрд рублей. У авиакомпании огромный объем долгов и кредитов.

Москва, Ханты-Мансийск, служба информации

Москва, Ханты-Мансийск. Другие новости 21.08.19

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