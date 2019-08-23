В Сургуте мужчина похитил из кондитерской стул в виде слона

В Сургуте романтичный мужчина похитил из кондитерского магазина стул. Преступление было совершено в торговом центре на Энгельса 22 августа.

Сургутянин зашел в отдел сладостей и заинтересовался декоративным стулом в виде слона. Сначала он спросил, можно ли приобрести предмет мебели, а когда получил отрицательный ответ, просто схватил стул и скрылся.

Сотрудники магазина написали заявление. Вскоре сотрудники полиции задержали вора. Им оказался 41-летний гражданин, который ранее уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Мужчина пояснил, что хотел подарить стул близкому человеку, который коллекционирует декоративных и сувенирных слонов», – рассказали в УМВД ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», максимальная санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Сургут, служба информации

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