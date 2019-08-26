Тюменец утащил кованую скамью из центра города к себе домой (ФОТО)

Житель Ялуторовска похитил кованую скамейку, стоящую у торгового центра. Преступление было совершено несколько дней назад. Ночью 30-летний нетрезвый мужчина вырвал из земли металлические штыри, которыми была зафиксирована скамья, и унес ее на руках домой. Как выяснилось позже жил тюменец на той же улице, где стоит ТЦ.

Утром сотрудники торгового центра обратились в полицию. Стоимость похищенного имущества там оценили в 11 тыс. рублей.

Пропажа нашлась довольно быстро во дворе одного из частных домов. Похититель пояснил, что хотел использовать скамейку в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»), тюменцу грозит лишение свободы на срок до двух лет.

«Ранее к уголовной ответственности ялуторовчанин не привлекался. Похищенная скамья возвращена на прежнее место», – уточнили в УМВД по Тюменской области.

Напомним, на прошлой неделе романтичный мужчина похитил в торговом центре Сургута стул в виде слона. Полиции он сказал, что хотел подарить стул близкому человеку, который коллекционирует сувенирных слонов. Дело возбудили по статье «Грабеж».

Ялуторовск, служба информации

Ялуторовск. Другие новости 26.08.19

Полиграфолог «Запсибкомбанка» незаконно продавал чужие данные. / В Тюмени следователи изымают документы в больнице, где не приняли девушку с отеком легких. / На Урале отказались госпитализировать пациентку с отеком Квинке, потому что у врачей заканчивалось дежурство. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»