В Мегионе во время капремонта обрушился жилой дом (ФОТО)

В Мегионе во время капремонта крыши частично обрушилась пятиэтажка. Поздно вечером 23 августа в жилом доме №16 по улице Садовой обрушился парапет. «Жильцов 3 и 4 подъезда временно эвакуировали, никто из людей не пострадал, повреждены два автомобиля и мотоцикл. После осмотра здания специалисты установили, что сейчас угрозы для безопасности людей нет, жителям разрешили вернуться в свои квартиры, желающим предложили переехать в пункт временного размещения», – сообщили в администрации Мегиона.

По факту ЧП начала проверку прокуратура. «Будет проверено соблюдение требований законодательства по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, дана оценка своевременности реагирования экстренных служб. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в прокуратуре ХМАО.

В соцсетях жители Югры, обсуждая обрушение, говорят, что не удивлены произошедшим.

«Работы проводят не пойми кто. Фонд капитального ремонта заключает договора не пойми как и не понятно с кем. Я уже не говорю, что ни о каком техническом и строительном надзоре и речи нет. Столько случаев халатности, и это только за этот год», – написал в группе «Официальный Мегион» ВКонтакте Евгений Юриков.

«Просто деньги на нормальный капремонт сп…ли вот и приходится делать из говна и палок», – поделился мнением Данил Слотюк в группе «Дома не поймут (Мегион)».

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 26.08.19

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