В обрушении дома в Мегионе виноват Югорский фонд капремонта

Югорский фонд капремонта не следит за работой подрядчиков, которые делают капитальный ремонт в многоквартирных домах. К такому выводу пришла прокуратура, выясняя причины обрушения дома в Мегионе. ЧП произошло 23 августа 2019 года, при проведении капремонта обрушилась часть конструкции пятиэтажного дома.

«Установлено, что Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов не обеспечил должный контроль за работой подрядчиков. В деятельности подрядчиков – ООО «Ремикс», ООО «Север-Строй» и ИП Таухетдинов Р.А., выявлены нарушения технологических процессов при производстве работ, которые повлекли обрушение парапета», – сообщает прокуратура ХМАО.

Прокурор Мегиона города внес в адрес Югорского фонда капремонта и подрядчиков представления об устранении нарушений закона. Виновные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности, – уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении ИП. Речь идет о ч.2 ст.9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов. Дело направлено в Арбитражный суд ХМАО-Югры для рассмотрения.

Напомним, во время капремонта крыши в Мегионе частично обрушилась пятиэтажка на Садовой,16. Жильцов двух подъездов пришлось эвакуировать. Люди не пострадали, но были повреждены два автомобиля и мотоцикл.

Мегион, служба информации

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