Жителей югорского поселка оденут в карнавальные костюмы на миллион рублей

Администрация Сургутского района закупает в детский садик «Радуга» в поселке Нижнесортымский новогодние карнавальные костюмы на общую сумму более 1 миллиона рублей. Соответствующую заявку чиновники разместили на сайте госзакупок 26 августа.

Всего в детсад планируют купить 260 костюмов – Богатырь, Царевна-Лягушка, Золотая рыбка, Снежная королева, Муха-Цокотуха, Козлик, Жук, Бабочка и т.д. Всего 70 видов. В том числе костюмы народов севера.

Кроме этого, покупаются наряды для взрослых. Так, костюм Деда Мороза 54 размера обойдется бюджету в 42 тыс. рублей, Снегурочки – в 33,5 тыс. рублей, Зимушки-зимы – в 29 тыс. рублей, Нептуна – 13 тыс. рублей.

Стоит отметить, что карнавальные костюмы не являются предметами острой необходимости для жителей поселка Нижнесортымский. Здесь есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, не решена проблема с очистными сооружениями, которые администрация Сургутского района построила с нарушениями. Администрация поселка отказывается принимать КОСы на баланс, утверждая, что они функционируют неправильно и выпускают в реку грязные стоки.

Сургутский район, служба информации

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