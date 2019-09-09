В окружную думу ХМАО проходит кандидат от «Лукойла»

На довыборах в окружную думу ХМАО побеждает Андрей Ковальский. Это председатель профкома «Когалымнефегаз» (входит в холдинг «Лукойла»). У него больше всего голосов избирателей по данным на 11:53 местного времени 9 сентября. На втором месте коммунист Жалауддин Абдуразаков. На третьем пока что либерал-демократ Максим Егоров с разницей в несколько голосов он опередил справедливоросса Инну Абдурахманову.

Итоги выборов предсказуемы. Место стало вакантно после того, как вице-президент «Лукойла», гендиректор «Лукойл – Западная Сибирь» Сергей Кочкуров сложил свои полномочия и переехал в Москву в связи с повышением.

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 06.09.19

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