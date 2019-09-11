В Югре нашли пять тонн нелегальной рыбы

В Березовском районе ХМАО нашли пять тонн нелегально выловленной рыбы во время рейда.

«6 сентября 2019 года инспекторы Нижнеобского управления Росрыболовства совместно с сотрудниками полиции в поселке Игрим Березовского района задержали группу лиц, которые хранили рыбу, добытую в запретный нерестовый период»,– сообщают в управлении Росрыболовства 11 сентября.

Вместе хранения браконьерского улова нашли ящики с рыбой разного вида. Ущерб, причиненный государству, составил 19,6 млн рублей. Рыбу изъяли.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Один из участников ОПГ арестован.

Напомним, в Югре остро стоит не только проблема браконьерства, но и нелегальной продажи рыбы, которая заражена описторхозом. Большинство местных компаний не имеют нормальных холодильных камер, необходимых для качественного обеззараживания рыбы.

«В Октябрьском районе в Приобье всего у двух предпринимателей есть шоковые камеры. Но посмотрите, сколько в реестре рыбодобывающих компаний. Тысяча. Все они работают дома, в ларях, обеззараживают рыбу в контейнерах при минус 18 градусах. Они морозят рыбу, где попало и нелегально продают», – ранее рассказывала «Новому Дню» гендиректор предприятия «Рыбный промысел» Наталья Лещева.

Березовский район, служба информации

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