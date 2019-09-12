Полиция Югры прокомментировала задержание браконьеров с пятью тоннами рыбы (ФОТО)

Полиция Югры прокомментировала задержание браконьеров в Березовском районе, в поселке Игрим. О том, что силовики и надзорная инстанция обнаружили около пяти тонн нелегально выловленной рыбы, агентство «Новый День» сообщало 11 сентября со ссылкой на материалы Росрыболовства.

В четверг, 12 сентября, полицейский главк ХМАО озвучил подробности. «Пятеро местных жителей с помощью невода на 152 км реки Северная Сосьва выловили около пяти тонн рыбы различных видов. Рыбу выловили на путях миграции к местам нереста. Предварительный ущерб оценивается почти в 20 млн рублей», – уточнили в пресс-службе МВД.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 256 УК РФ. Как сообщалось ранее, один злоумышленник заключен под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полиция провела обыски дома у подозреваемых.

«Имеются основания полагать, что один из задержанных может быть причастен к совершению двух аналогичных преступлений на территории региона», – сообщили в полиции.

Березовский район, служба информации

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