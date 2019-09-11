В думе ХМАО произошли перестановки из-за нового депутата

Новый депутат окружной думы ХМАО, председатель профкома «Когалымнефегаз» Андрей Ковальский пожелал войти в состав комитета по экономической политике и природопользованию. А его коллега, генеральный директор «Когалымнефтегаз» Олег Зацепин вышел из этого комитета и вошел в состав комитета по бюджету. Такое решение приняли депутаты в среду, 11 сентября 2019 года на заседании окружного парламента.

Г-н Ковальский избрался два дня назад. Он занял место гендиректора «Лукойл – Западная Сибирь» Сергея Кочкурова, который сложил полномочия досрочно и уехал из ХМАО.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.09.19

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