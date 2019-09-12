В Югре мужчина случайно застрелил друга

В Радужном произошла трагедия лесу: мужчина случайно застрелил знакомого. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Подозреваемый – 39-летний житель Нижневартовска.

ЧП произошло 31 августа 2019 года. «Трое знакомых приехали в лес за грибами, при этом взяли с собой ружье, чтобы отпугивать хищных животных. Вследствие неосторожного обращения с ружьем подозреваемый случайно произвел выстрел в сторону знакомого. У потерпевшего зафиксировано дробовое ранение. 41-летнего пострадавшего доставили в больницу, однако он умер на следующий день», – рассказали в следственном управлении СК ХМАО.

Санкция ч. 1 ст. 109 УК РФ предусматривает исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Трагедия из-за случайного выстрела произошла в августе 2019 года в Салехарде. Компания молодых людей находилась в квартире. Несколько мужчин решили пошутить с оружием. Один из них направил дуло себе в рот,чтобысделать фото. Произошел выстрел, мужчина оказался тяжело ранен.

Радужный, служба информации

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