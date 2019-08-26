В Салехарде мужчина был ранен в голову во время фото

В Салехарде молодому человеку во время фото случайно выстрелили в голову. ЧП случилось 24 августа 2019 года. Пострадавший доставлен в городскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), рассказали газете «Красный Север» в пресс-службе управления МВД ЯНАО.

Как пишет издание, выстрел произошел в тот момент, когда пьяные горожане решили сфотографироваться с заряженными ружьями. Чье ружье выстрелило – того, кто пострадал, или иного человека – уточнить не удалось. Телефон пресс-центра ямальского полицейского главка не отвечает.

Видео происшествия уже появилось в Сети в группе «В Салехарде» «Вконтакте» На нем несколько молодых людей в комнате балуются с ружьем. Кто-то еще снимает их. Один из них приставляет дуло ружья ко рту. Звучит выстрел, мужчина падает на пол.

Салехард, служба информации

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