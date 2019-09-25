На Ямале тесть случайно убил зятя

В Пуровском районе тесть случайно убил зятя на охоте. ЧП случилось 14 сентября 2019 года. Подробности трагедии раскрывают в следственном управлении СК Ямала в среду, 25 сентября 2019 года. Уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

«53-летний мужчина вместе с зятем выехал на охоту. В 40 км от поселка Сывдарма Пуровского района они начали разгружать надувную лодку. Мужчина принял передаваемое зятем оружие, стволы которого были направлены в сторону последнего. При этом тесть случайно нажал на курок. Дробь попала в голову зятя»,– говорится в сообщении СУ СК Ямала.

Раненый скончался на месте происшествия.

К сожалению, трагедии из-за неосторожного обращения на Ямале случаются довольно часто. В августе 2019 года во время шуточной видеосъемки один из жителей Салехарда засунул дуло ружья себе в рот. Произошел выстрел. Молодой человек, по последним данным, которыми располгало агентство, был жив. Дело расследовала полиция.

Пуровский район, служба информации

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